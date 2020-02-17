Популярные и недорогие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro стали еще доступнее

Компания Xiaomi снова снизила китайские цены на бестселлеры Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 в конфигурации памяти 4/64 ГБ обойдется в $129, а Redmi Note 8 Pro в такой же версии $171. Согласно недавнему отчету Xiaomi, за три месяца продаж Redmi Note 8 разошелся тиражом в 10 миллионов устройств.

Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп для замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.

Смартфон Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.