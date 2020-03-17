Портативная бритва Xiaomi SMATE Portable Turbine Electric Razor

2020-03-17, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - SMATE Portable Turbine Electric Razor; [7]
Китайская компания Xiaomi представила портативную бритву SMATE Portable Turbine Electric Razor.

Xiaomi SMATE Portable Turbine Electric Razor получила три расцветки корпуса. Корпус бритвы сделан из алюминиевого сплата с защитой от воды IPX7.

Бритву SMATE Portable Turbine Electric Razor оснастили тремя лезвиями с толщиной всего 0.09 мм. За работу бритвы отвечает моторчик, который работает со скоростью 4500 оборотов в минуту.

Питается бритва от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, этого хватит до 45 минут работы.

Приобрести можно такую бритву на китайской площадке Aliexpress за 20 долларов.

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