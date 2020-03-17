Портативная бритва Xiaomi SMATE Portable Turbine Electric Razor

Китайская компания Xiaomi представила портативную бритву SMATE Portable Turbine Electric Razor.

Xiaomi SMATE Portable Turbine Electric Razor получила три расцветки корпуса. Корпус бритвы сделан из алюминиевого сплата с защитой от воды IPX7.

Бритву SMATE Portable Turbine Electric Razor оснастили тремя лезвиями с толщиной всего 0.09 мм. За работу бритвы отвечает моторчик, который работает со скоростью 4500 оборотов в минуту.

Питается бритва от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, этого хватит до 45 минут работы.

Приобрести можно такую бритву на китайской площадке Aliexpress за 20 долларов.