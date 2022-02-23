Портативная электростанция Pecron E3000

Беспроводное зарядное устройство имеет конструкцию с тремя катушками, обеспечивающую большую зону зарядки для размещения телефона. Зарядная подставка также имеет контроль температуры, защиту от перенапряжения и защиту от короткого замыкания, чтобы обеспечить более безопасную зарядку. Встроенная BMS (система управления батареями) активно определяет и контролирует состояние источника питания, напряжение элемента и внутреннюю температуру в режиме реального времени. BMS обеспечивает защиту от перенапряжения, перегрева, перегрузки, короткого замыкания переменного тока и т. д. Это не только повышает безопасность пользователя, но и значительно продлевает срок службы устройства.