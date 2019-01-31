Портативная охладительная сумка Ghost Outdoors Undercover

Держите свои напитки холодными с сумкой Ghost Outdoors Undercover.

Эта сумка сочетает в себе лучшие качества рюкзака, поэтому вы можете с удобством носить холодные бутылки с напитками. Подводная охладительная сумка, предназначенная для барбекю или кемпинга, заменяя тяжелый и большой кулер. Кроме того, он может вместить до 14 бутылок или 18 железных банок. Сумка изготовлена из брезента, внешняя поверхность водонепроницаема и сертифицирована REACH. Точно так же изолирующий сердечник дольше поддерживает холодные температуры.

Кроме того, сумка снабжена защищенным от непогоды передним карманом, благодаря которому вы можете хранить свой кошелек, телефон и ключи. В комплект Undercover Cool Bag входит металлическая открывашка для бутылок, поэтому вы всегда можете открыть холодную бутылку без каких либо трудностей.