Портативная открытая гидромассажная ванна на дровах Salty Barrel

Salty Barrel - это уникальная портативная открытая гидромассажная ванна на дровах, которую вы можете взять практически куда угодно, путешествуя с теплом от уникальной системы отопления, которая может работать на дровах или газовых баллонах, в зависимости от ваших потребностей. Вам требуются только две вещи, чтобы ваша система функционировала это источник воды и постоянный запас дров, чтобы поддерживать огонь.

Разработанный для использования на открытом воздухе, прочная конструкция оснащена нагревательными змеевиками из морской нержавеющей стали, а стенки ванны изготовлены из прочного винилового брезента. Salty Barrel - отличное место, чтобы провести время с семьей и друзьями. Четверо взрослых могут комфортно понежиться в ванне, пока остальные сидят у огня. Вы можете готовить на нагревательной спирали с вок или грилем для барбекю, чтобы насладиться блюдами, приготовленными на пламени.

Конструкция легко помещается в багажник небольшой машины. Вся система весит всего 20 кг, и она поставляется с сумкой для переноски и удобной транспортировки.
Комментарии и отзывы Salty Barrel
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