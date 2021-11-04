Портативная открытая гидромассажная ванна на дровах Salty Barrel

Разработанный для использования на открытом воздухе, прочная конструкция оснащена нагревательными змеевиками из морской нержавеющей стали, а стенки ванны изготовлены из прочного винилового брезента. Salty Barrel - отличное место, чтобы провести время с семьей и друзьями. Четверо взрослых могут комфортно понежиться в ванне, пока остальные сидят у огня. Вы можете готовить на нагревательной спирали с вок или грилем для барбекю, чтобы насладиться блюдами, приготовленными на пламени.
Конструкция легко помещается в багажник небольшой машины. Вся система весит всего 20 кг, и она поставляется с сумкой для переноски и удобной транспортировки.