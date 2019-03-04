Портативный Bluetooth-динамик D2A Audio Radiance-1

Наслаждайтесь мощным звуком в любом месте с помощью портативного Bluetooth-динамика D2A Audio Radiance-1.

Благодаря запатентованной технологии Sound Emergence это устройство излучает невероятный уровень громкости, не искажая звук. Динамик Radiance-1 поставляется с 4 настройками эквалайзера и управлением басами, что позволяет настроить его для под ваши потребности. Он также оснащен 3,5-мм стереовходом, поэтому вы можете подключать музыкальные инструменты, такие как гитары, портативные ди-джей установки и устройства для умного дома. Radiance-1 обеспечивает более 12 часов воспроизведения без подзарядки, а зарядка происходит около 2,5 часов. При весе чуть более 5 кг, динамик легкий и достаточно удобный для ношения в любом месте, а благодаря мощной встроенной батарее и USB-порту, вы можете заряжать свой смартфон на ходу. Стоимость динамика составляет 259 долларов.