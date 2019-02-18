Портативный Bluetooth-усилитель FiiO BTR1K

Компания FiiO представила свой портативный Bluetooth-усилитель BTR1K.

Устройство является слегка обновленной версией усилителя BTR1. Он будет доступен для покупки на официальном сайте FiiO, наряду с другими крупными онлайн и оффлайн магазинами по всему миру, начиная с сегодняшнего дня. В соответствии со спецификациями, FiiO BTR1K действует как приемник Bluetooth для обычных проводных наушников 3,5 мм. Это дает возможность пользователям, у которых нет разъема для наушников. Устройство поставляется в корпусе из алюминиевого сплава с многофункциональными кнопками для приостановки, воспроизведения музыки или сопряжения аудиоисточника. Он также включает в себя световой индикатор RGB.