Портативный аккумулятор FlashForge емкостью 20 000 мАч с быстрой зарядкой

FlashForge — это новый аккумулятор емкостью 10 000 мАч и 20 000 мАч, позволяющий заряжать мобильные устройства, камеры и другую электронику вдали от сети. Способный полностью зарядить iPhone 12 всего за 30 минут, аккумулятор оснащен технологией быстрой зарядки, обеспечивающей до 5,5 В для устройств Android и 20 В для Apple iPhone серии 12 и выше. В разряженном состоянии аккумулятор можно зарядить до полного заряда за 3,5 часа, а удобный светодиодный дисплей показывает оставшийся процент заряда батареи.

Другие функции включают защиту от переразряда, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузки по току на выходе, защиту от перегрузки по мощности, защиту от разрыва цепи, защиту от сброса, защиту от обратного входа, защиту от электромагнитного поля и защиту от температуры.

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