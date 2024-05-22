Портативный аккумулятор Ugreen 300W 48000mAh оценен в $200

Компания Ugreen пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью с длинным, но очень говорящим названием 300W 48000mAh Portable Charger Power Bank. Новинка характеризуется ёмкостью 48000 мАч (производитель гарантирует одиннадцать полных зарядок iPhone 15 Pro), максимальной мощностью 300 Вт, зарядкой самого аккумулятора мощностью в 140 Вт, двумя интерфейсами USB-A и тремя портами USB-C, массой 1,8 килограмма и ручкой для переноски. По утверждению Ugreen, после 3000 циклов зарядки батарея сохраняет 80% своей ёмкости. Цена «пауэрбанка» составляет 200 долларов.