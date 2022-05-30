Портативный блок питания LiFePO4 мощностью 2000 Вт с технологией «суперзарядки»

Компания AceVolt недавно представила портативный блок питания LiFePO4 мощностью 2000 Вт с технологией «суперзарядки». LiFePO4 может заинтересовать владельцев автодомов, искателей приключений и исследователей, которые ищут мощную портативную электростанцию. Уникально то, что компания AceVolt была основана более чем 100 ветеранами-туристами и путешественниками, которые объединили свои усилия, чтобы предложить ряд продуктов, специально разработанных для приключений на открытом воздухе. Создавая электронику с 2013 года, AceVolt специализируется на предоставлении портативных устройств для получения экологически чистой энергии, обеспечивающих как «более длительный жизненный цикл продукта, так и безопасность во время семейного кемпинга».

Портативный блок питания, может заряжаться с помощью солнечных батарей и оснащен современной технологией LiFePO4. AceVolt Campower — это высокоэффективное портативное устройство для питания, которое не только экологично и при желании может питаться от солнца, но также оснащено надежными и экологически безопасными батареями LiFePO4 , которые нетоксичны и не загрязняют окружающую среду, чем литий-ионные аккумуляторы, используемые в других электростанциях.

Аккумуляторные элементы LiFePO4 были разработаны для обеспечения сверхстабильных решений по питанию и разработаны с расширенным контролем внутренней защиты и долговечностью в стандартной комплектации. Предлагая гораздо более безопасную технологию по сравнению с литий-ионными батареями, которые иногда склонны к перегреву, что приводит к случайным возгораниям и более серьезным последствиям.

Преимущества использования LiFePO4 включают в себя срок службы более десяти лет, отсутствие активного обслуживания, отсутствие эффектов памяти, возможность высокоскоростной зарядки, устойчивость к высоким температурам и более безопасные и надежные операции.
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