Портативный фонарь для походов UCO Sprout

Легко освещайте окрестности с помощью мини-фонаря для походов UCO Sprout.

Это ультракомпактное устройство обеспечивает яркость 100 люменов, что делает его идеальным для освещения вашего лагеря и других темных сред. Фонарь Sprout поставляется с кнопочным управлением, что позволяет быстро и легко настроить свет. Кроме того, вы можете переключаться между режимами белого света и синего лунного света, в зависимости от ваших потребностей.

Обладая магнитной системой ремешка, фонарь легко повесить на дерево или на палатку, либо просто положить его на стол. Мини-фонарь для походов поставляется в четырех цветах, включая черный, синий, зеленый и красный. Фонарь Sprout питается от трех батареек ААА. Стоимость фонаря составляет 15 долларов.