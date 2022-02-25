Портативный хаб Kylsen 4K USB 3.0 Power Delivery

Если вы ищете небольшой портативный USB-хаб, вас может заинтересовать Kylsen, созданный командой из Сан-Франциско, Калифорния. Разработан для обеспечения дополнительной функциональности и возможности подключения при подключении к MacBook или Windows . Небольшой USB-хаб имеет 2 порта USB 3.0, Thunderbolt 3, 4K HDMI, порт передачи данных USB-C и удобный кардридер SD/TF. USB-хаб оснащен убирающимся кабелем, благодаря чему его легко поместить в карман или сумку, и он всегда будет под рукой, где бы вы ни находились.

Два сверхбыстрых порта USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с позволяют легко подключать клавиатуру, мышь, жесткие диски к ноутбуку. Ноутбуки часто поставляются с ограниченным количеством портов для внешних устройств, а хаб имеет 6 высокоскоростных портов для повседневного использования.

Также адаптер позволяет отображать или расширять изображение с ноутбука на телевизор, мониторы или проектор с разрешением до 4K UHD (3840 x 2160 при 30 Гц) через выходной порт HDMI.
Комментарии и отзывы Kylsen 4K
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