Портативный интеллектуальный мини-проектор Boxe 1080p

Boxe - это новый портативный интеллектуальный мини-проектор с разрешением 1080p в малом форм-факторе, предлагающий мощный проектор с возможностью проецирования на большой экран. Этот легкий проектор весит всего 1,24 кг и оснащен аккумулятором емкостью 7800 мАч, что позволяет использовать его как в помещении, так и на улице.

Оснащенная беспроводной связью, встроенная FengOS позволяет вам использовать широкий спектр различных приложений и напрямую связывать ваш смартфон или планшет с помощью Bluetooth или iOS и Android в технологии зеркалирования приложений.

Boxe легко подключается к устройствам и сетям с помощью беспроводных подключений Bluetooth или Airplay, что делает его удобным в использовании и гибким для многих ситуаций. Показ фильмов Netflix с вашего телефона, демонстрация презентаций PowerPoint. Boxe поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти, которые работатют в паре с чипом Amlogic T972. Этот же чип используется в большинстве интеллектуальных телевизоров, что значительно увеличивает скорость работы при одновременном снижении энергопотребления. Благодаря этим передовым технологиям, встроенным в Boxe, повышенная производительность может продемонстрировать его универсальность.
Комментарии и отзывы Boxe 1080p
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