Портативный плеер Fiio M6

Китайский производитель аудиооборудования Fiio выпустил портативный музыкальный проигрыватель высокого разрешения Fiio M6.

Fiio M6 портативный музыкальный плеер с высоким разрешением, он имеет компактную форму и конструкцию, с 3,2-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 480x800-пикселей. Кроме того, плеер работает на чипсете от Samsung Exynos 7270 и имеет на плате цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) ESS Sabre 9018Q2C для преобразования сигналов. Устройство имеет 3,5-миллиметровый порт для проводных наушников, пользователи также имеют возможность подключения Bluetooth с поддержкой кодеков AptX HD и LDAC. В Fiio M6 встроена батарея емкостью 1200 мАч, которая работает 13 часов без подзарядки. Плеер имеет 2 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения памяти с помощью карт памяти microSD. Стоимость плеера составляет 180 долларов.