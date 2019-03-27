Портативный проектор Full HD Xgimi MoGo Pro

Китайская компания Xgimi выпустила миниатюрный проектор MoGo Pro «все в одном». Android-проектор 1080p оснащен встроенными динамиками Harmon Kardon в формате, удобном для рюкзаков.

Технология проецирования DLP MoGo Pro и светодиодный источник света позволяют получать изображения формата Full HD с соотношением сторон 1,2: 1 на расстоянии до 76 дюймов по диагонали на расстоянии всего 2 м от стены, а яркость составляет 250 ANSI люмен.

Наряду с повышением качества изображения на 225 процентов по сравнению с проекторами 720p и поддержкой 4K, портативный проектор оснащен автофокусом и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений. MoGo Pro обладает всеми возможностями AndroidTV 9.0, что означает, что в проектор встроена огромная библиотека фильмов, телешоу, музыки и игр. Также есть поддержка Google Assistant. Встроенная батарея 10 400 мАч рассчитана на 2,5 часа видео.