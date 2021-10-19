Портативный проектор HP Projector CC200

Известный производитель Hewlett Packard, более известный как HP, выпустил портативный проектор Projector CC200 со светодиодным источником света и некоторыми превосходными функциями. Лицензия на проектор предоставлена ​​GAC Technology Group, ведущему разработчику и производителю инновационных интеллектуальных проекционных решений.

HP Projector CC200 предлагает более дешевый вариант, чем некоторые модели, с которыми он должен конкурировать. Это прикроватное устройство или устройство типа журнального столика с широкоэкранными возможностями отображения. Проектор предлагает разрешение Full HD с источником света 200 люмен. Он также оснащен двумя акустическими системами мощностью 3 Вт и может воспроизводить изображение размером до 80 дюймов на расстоянии 2,1 метра.

На задней панели CC200 находятся два разъема USB, разъем HDMI и аудиовыход 3,5 мм. Однако в проекторе отсутствуют беспроводные технологии или интеллектуальные функции.

Комментарии и отзывы HP Projector CC200
Обзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнего…
Обзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнегоТестируемый сегодня внешний корпус Orico 2520U3-WH рассчитан на установку дисков типоразмера 2.5 дюйма. С…
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы…
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницыПродолжая вопросы организации рабочего места, сегодня мы рассмотрим решение для увеличения количества USB…
Умные очки Nreal Air AR выглядят по-настоящему шикарно…
Умные очки Nreal Air AR выглядят по-настоящему шикарноКитайский бренд дополненной реальности Nreal представил свои умные очки Nreal Air, которые серьезно повыс…
Модульная зарядная станция Bodo…
Модульная зарядная станция BodoBodo - это совершенно новая модульная зарядная станция, которая поможет вам поддерживать ваши цифровые ус…
Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное ус…
Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное усСогласно инсайдам, одним из нововведений следующего поколения iPhone станет усиление силы магнитного соед…
Портативный проектор HP Projector CC200…
Портативный проектор HP Projector CC200Известный производитель Hewlett Packard, более известный как HP, выпустил портативный проектор Projector …
Многофункциональная беспроводная зарядная станция ChargeLabs…
Многофункциональная беспроводная зарядная станция ChargeLabsЕсли вы хотите заменить все свои зарядные устройства одним девайсом, вас может заинтересовать многофункци…
Обзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентратор…
Обзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентраторТестируемый сегодня высокоскоростной концентратор Orico M3H4-G2 предполагает настольное размещение, не то…
Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом
Обзор Prestigio Graphene PD Pro Watch Edition (PPB122G_SG). Графеновый внешний аккумулятор для ноутбука, часов и смартфонаОбзор Prestigio Graphene PD Pro Watch Edition (PPB122G_SG). Графеновый внешний аккумулятор для ноутбука, часов и смартфона
Обзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройствоОбзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройство
Обзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарикаОбзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарика
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor