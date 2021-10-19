Портативный проектор HP Projector CC200

Известный производитель Hewlett Packard, более известный как HP, выпустил портативный проектор Projector CC200 со светодиодным источником света и некоторыми превосходными функциями. Лицензия на проектор предоставлена ​​GAC Technology Group, ведущему разработчику и производителю инновационных интеллектуальных проекционных решений.

HP Projector CC200 предлагает более дешевый вариант, чем некоторые модели, с которыми он должен конкурировать. Это прикроватное устройство или устройство типа журнального столика с широкоэкранными возможностями отображения. Проектор предлагает разрешение Full HD с источником света 200 люмен. Он также оснащен двумя акустическими системами мощностью 3 Вт и может воспроизводить изображение размером до 80 дюймов на расстоянии 2,1 метра.

На задней панели CC200 находятся два разъема USB, разъем HDMI и аудиовыход 3,5 мм. Однако в проекторе отсутствуют беспроводные технологии или интеллектуальные функции.