Портативный проектор JBL Nebula Mars

Создайте атмосферу кинозала с помощью портативного проектора JBL Nebula Mars.

Благодаря мощной лампе в 3000 люмен, это мощное устройство обеспечивает отображение до 150 дюймов. Портативный кинотеатр предлагает ультра четкие изображения в 800p. Кроме того, устройство может воспроизводить 3D фильмы. Nebula Mars, предназначенная для работы в любом месте, имеет встроенный аккумулятор емкостью 19500 мАч. Встроенная аудиосистема JBL оснащена двумя динамиками мощностью 10 Вт, чтобы соединить красивый дисплей с высококачественным звуком. Полностью беспроводная, Nebula Mars легко подключается к вашему устройству iOS или Android.