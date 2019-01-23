Компания IK Multimedia представила портативный усилитель с обработкой тона iRig Micro Amp.

Он вырабатывает 15 Вт при подключении к интерфейсу по USB с устройствами iOS, Mac и ПК. Теперь вам не нужен разъем для наушников для подключения к нему. Он чуть больше, чем предыдущий Nano Amp, но все же достаточно компактен, чтобы его можно было положить в рюкзак и взять с собой. Усилитель работает от батарей типа АА или от источника питания 9 В и включает в себя как вспомогательный вход, так и выход для наушников. Стоимость усилителя будет составлять 150 долларов.