Портативный усилитель звука IKKO-ITM05 Music Patch

Большинство смартфонов имеют ограниченные по производительности микросхемы ЦАП. Компания IKKO пытается решить с помощью своего нового продукта IKKO-ITM05 Music Patch. Устройство подключается к USB-порту или к аудио-разъему вашего телефона или компьютера и преобразует цифровой сигнал в аналоговый.

IKKO имеет два аудиовыхода, один 3,5 мм и один 2,5 мм, можно подключить наушники или другое оборудование. Music Patch имеет два чипа ЦАП CS43198 и имеет уровень искажений всего 0,0008%. Он весит всего 30 грамм.