Портативное зарядное устройство для экшн-камер XTAR GP2 GoPro

Сегодня было представлено портативное зарядное устройство для экшн-камер XTAR GP2 GoPro. Портативное зарядное устройство, специально разработанное для линейки экшн-камер GoPro, предлагает портативное зарядное устройство с двумя разъемами на 3 А, способное обеспечить до 12 часов автономной работы вашей экшн-камеры.

XTAR GP2 предлагает мобильную двойную зарядку на 50% быстрее и продлевает время использования GoPro HERO до 12 часов — и все это в элегантном и компактном корпусе, который легко носить с собой. Больше не нужно беспокоиться о том, что у вас кончится заряд или придется брать с собой кучу запасных аккумулятором и проводов. Наслаждайтесь свободой, беспрепятственно снимая с утра до ночи, не пропуская ни одного драгоценного момента

Его двойной отсек позволяет легко устанавливать и вынимать ячейки всего за несколько секунд. Он легко помещается в любой рюкзак, поясную сумку или большой карман, не утруждая вас. Это удобное зарядное устройство весом всего 200 грамм имеет гладко отполированный пыленепроницаемый корпус с магнитной застежкой для быстрого и безопасного доступа.