Portronics выпустил портативный насос для накачки шин Vayu

Портативный насос для накачки шин Portronics Vayu был представлен в Индии по цене 39 долларов США. Устройство представляет собой удобную технологию, которая избавит автомобилистов и водителей от необходимости накачивать шины на заправочной станции. Он также является удобным дополнением к набору инструментов автомобилиста.

Portronics Vayu можно использовать для накачивания шин автомобилей, мотоциклов и даже мячей. Он поставляется с несколькими насадками разного размера и функциональности и основан на адаптере Presta Valve. Его сопровождающий светодиодный дисплей уведомит пользователя о ключевых деталях надуваемого предмета. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает питание Vayu и выдает мощность 50 Вт.

Portronics Vayu имеет четыре режима — режимы автомобиля, мотоцикла, велосипеда и мяча, что означает, что его можно настроить так, чтобы он идеально подходил для любого сценария. Он способен накачать шины стандартного автомобиля менее чем за 9 минут. Vayu может автоматически определять давление во время накачки шины и останавливаться, когда оно достигает предела.
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