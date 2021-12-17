Последнее обновление умных очков Ray-Ban Stories позволяет пользователям отправлять и читать тексты из мессенджера Facebook

Последнее обновление Ray-Ban Stories, выпущенное в партнерстве с Facebook, добавляет несколько функций в умные очки. После установки обновления программного обеспечения пользователи могут использовать встроенный помощник для отправки текстов, голосовых вызовов и чтения сообщений через Messenger. Новое обновление программного обеспечения также позволяет пользователю использовать свой голос для управления воспроизведением мультимедиа, например, для приостановки или возобновления воспроизведения, пропуска дорожки, регулировки громкости.

Владельцы очков Ray-Ban Stories должны отдельно загрузить и установить последнюю версию прошивки на очки.
Комментарии и отзывы Meta's Ray-Ban Stories
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