Последние модели Apple iPhone получат набор Smart Battery Cases

Apple работает над набором Smart Battery Cases для своих новейших iPhone, которые продлят срок службы батареи.Чехлы Smart Battery следующего поколения будут придерживаться обновленного дизайна, представленного в прошлом году. Единственное отличие - это вырез камеры, который теперь намного больше благодаря дополнительным датчикам, включенным в последние iPhone от Apple.

В прошлом году чехлы для iPhone XS & XR Smart Battery просочились в декабре и стали официальными через месяц, что означает, что версии этого года могут появиться уже в следующем месяце.