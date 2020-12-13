Поставки видеокарты PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil начнутся с 17 декабря

Компания PowerColor представила видеокарту серии Radeon RX 6900 XT Red Devil, а также лимитированное издание Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition.

Обе карты выдают максимальную игровую производительность в современных играх в разрешении 4K. При этом работают при низких температурах благодаря системе охлаждения с массивным радиатором и семью тепловыми трубками. Видеокарты имеют 14+2 фазную систему питания.

Производитель полностью изменил адресуемую подсветку. Питание подается через три 8-контактных разъема PCIe. Рекомендуемый блок питания 900 Вт. Radeon RX 6900 XT Red Devil имеют Dual BIOS и Mute Fan Technology. Длина видеокарты 320 мм, занимает она 3 слота.

PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Limited Edition разработана совместно с художником ZOMOPLUS для создания колпачков для клавиатуры. Они будут поставляться с картой.

Компания объявила, что поставки серии Radeon RX 6900 XT Red Devil начнутся с 17 декабря 2020 года.
Комментарии и отзывы PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil
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