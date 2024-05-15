Потенциальный бестселлер Realme GT Neo6 появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона GT Neo6, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят 290, 330, 375 и 415 долларов в версиях с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,78-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2780:1264 пикселя, пиковой яркостью 6000 нит, частотой обновления 120 Гц, регулировкой ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения на 10014 мм², сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, защитой согласно степени IP65, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC и оболочкой Realme UI 5.0 на основе ОС Android 14 «из коробки».