Потоковая коробка Comcast Xfinity Flex

Comcast анонсировал потоковую коробку Xfinity Flex. Он работает на той же платформе, что и на кабельных видеорегистраторах Xfinity.

Xfinity предоставит вам потоковое устройство Flex за 5 долларов в месяц без каких-либо предварительных расходов. Существует множество потоковых устройств 4K стоимостью менее 100 долларов, которые предлагают отличные возможности потоковой передачи с помощью пульта дистанционного управления. Прекрасным примером этого является Amazon Fire TV Stick 4K. Мало того, что он поставляется с голосовым помощником Alexa, встроенным в пультом управления, он также прост в использовании и стоит всего 50 долларов. Между тем, стоимость Xfinity Flex составляет 60 долларов в год, и другим требованием к нему является использование Xfinity XFi Gateway, который стоит дополнительно 10 долларов в месяц.