Потоковое устройство ACT Stream TV 4K

2019-04-09, Автор - Ganibal; Продукт - ACT Stream TV 4K; [91]
Компания ACT Fibernet выпустила потоковое устройство ACT Stream TV 4K, расширив свой портфель за пределы широкополосных услуг.

Он может транслировать фильмы, телешоу, спортивные состязания, музыкальные клипы от существующих провайдеров потоковой передачи по требованию, включая Netflix, Hotstar, Sony Liv, Hooq, Zee5, YouTube, Sun NxT и другие. Новое устройство позволяет клиентам догонять контент на срок до 24 часов. Блок потоковой передачи ACT работает на Android 9.0 Pie, а также поддерживает Google Assistant для удобного голосового управления. Пользователи также могут подключить к устройству жесткий диск, USB, джойстики и камеру. Устройство также поддерживает передачу звука Dolby Digital для полного погружения в звук.

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