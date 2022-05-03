Power Bank P4 предлагает емкость до 18000 мАч

Команда из infinacore представила Power Bank P4 3 в 1.

P4 поставляется с уникальным дизайном 3 в 1, что делает его универсально совместимым и чрезвычайно портативным. P4 состоит из трех разных частей, а именно Plug, Hub и Mobile. Устройство поставляется с настенным зарядным устройством переменного тока (с тремя глобальными адаптерами), большим блоком питания на 12000 мАч и мини-блоком питания на 6000 мАч. Кроме того, вы можете с помощью магнитов соединить все три элемента вместе, чтобы превратить их в массивный внешний аккумулятор емкостью 18000 мАч. Таким образом, P4 можно легко превратить в мини-электростанцию, способную заряжать ноутбуки и планшеты.

Он оснащен технологией мгновенной зарядки, зарядка от 0 до 50 % всего за 4 минуты. Совместимость с MagSafe и WalleyGrip. Power Bank P4 может заряжать до 8 устройств одновременно, сквозная зарядка 100 Вт для ноутбуков и совместимость со всеми устройствами Apple и большинством устройств Windows.

P4 3 в 1 Universal Power Bank уже доступен на Kickstarter.
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