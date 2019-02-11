Power Bank UBON PB 8015 с функцией беспроводной зарядки

Компания UBON в Индии анонсировала Power Bank c функцией беспроводной зарядки PB 8015 на 8 800 мАч.

Он поставляется с двумя портами USB и проводом длиной 30 см для устройств, которые не поддерживают беспроводную зарядку. Устройство имеет переключатель в одно касание для включения или выключения Power Bank, высокотехнологичный дисплей для отображения емкости мощности и состояния беспроводной зарядки, позволяющий пользователям узнать состояние аккумулятора и его функцию зарядки.

Он совместим со всеми устройствами с поддержкой Qi и в настоящее время доступен на веб-сайте бренда UBON. UBON предлагает 1 год гарантии. Стоимость Power Bank составляет 42 доллара.