PowerColor готовит к выпуску Radeon RX 6600 XT Hellhound Pink Edition

PowerColor готовит к выпуску вариант видеокарты Radeon RX 6600 XT Hellhound Pink Edition для Японии. По большей части это вариант RX 6600 XT Helhound с цветовой схемой Spectral White, но с розовыми элементами вместо синих, чтобы соответствовать цветам японской весны. Мы не уверены, какое дизайнерское послание PowerColor пытается передать пользователям с помощью агрессивного названия «Helhound» в сочетании с цветами и лепестками сакуры. Возможно, два 100-мм вентилятора кулера светятся розовым цветом по умолчанию. VideoCardz предполагает, что это может быть даже версия RX 6650 XT Hellhound Pink Edition, но пока нельзя сказать наверняка.

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