PowerColor готовит свою Radeon RX 7900

Буквально неделю назад компания AMD официально анонсировала свои видеокарты нового поколения Radeon RX 7900, и теперь компании-партнёры готовят к запуску свои свежие новинки, которые должны обладать определёнными преимуществами по сравнению с референсными моделями. Например, компания PowerColor представила тизер своей видеокарты в линейке Radeon RX 7900, которая визуально смотрится более привлекательно, нежели оригинальная видеокарта производителя. У данной новинки имеется синяя подсветка, которая делает три вентилятора в системе охлаждения более стильными на фоне обычных вентиляторов из чёрного пластика, плюс бэкплейт смотрится чуть более дорогим и прочным, хотя на самом деле все понимают, что это исключительно декоративная штука.

Про характеристики видеокарты Radeon RX 7900 от стороннего производителя пока что информации нет — компания просто обещает качественное исполнение. Возможно, с завода тактовая частота графического ядра будет немного поднята, но в целом ожидать какого-то прорыва, конечно, не стоит. Это просто качественное решение с привлекательным дизайном от компании, которая может и не является лидером рынка, но вполне справляется с поставленными задачами. Вопрос больше в цене такой модели, ведь если за подсветку вентиляторов придётся заплатить сто долларов, то все просто купят оригинальную видеокарту и будут пользоваться ею на протяжении лет пять как минимум. Ждём официальной презентации и надеемся на лучшее.
ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme показали на фотографиях…
Если вы следите за новостями, то знаете, что компания NVIDIA планирует в ближайшее время провести официал…
NVIDIA Hopper H100 получила 120 ГБ памяти…
Многие геймеры после анонса новых видеокарт компании NVIDIA были удивлены тому, что производитель не реал…
Видеокарты Intel Arc будут работать в серверах…
Стоит напомнить, что ещё пару лет назад, когда компания Intel рассказала о своём желании выйти на рынок д…
NVIDIA представила серверные процессоры Grace…
Во время мероприятия Hot Chips 34 NVIDIA раскрыла новые подробности о своих процессорах Grace, чипах Orin…
NVIDIA готовит новые RTX 3070 Ti и RTX 3060 к релизу…
Буквально вчера появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем представить…
Представлена карта Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Wa…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Water…
NVIDIA GeForce RTX 4080 на 80% мощнее RTX 3080…
Длительное время пользователи не могли понять, насколько производительность NVIDIA GeForce RTX 4080 выше,…
ASUS уже готовит свою AMD Radeon RX 7900 XTX…
Буквально 3 ноября компания AMD официально представила свои новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и AMD…
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
Лучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПКЛучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor