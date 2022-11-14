PowerColor готовит свою Radeon RX 7900

Буквально неделю назад компания AMD официально анонсировала свои видеокарты нового поколения Radeon RX 7900, и теперь компании-партнёры готовят к запуску свои свежие новинки, которые должны обладать определёнными преимуществами по сравнению с референсными моделями. Например, компания PowerColor представила тизер своей видеокарты в линейке Radeon RX 7900, которая визуально смотрится более привлекательно, нежели оригинальная видеокарта производителя. У данной новинки имеется синяя подсветка, которая делает три вентилятора в системе охлаждения более стильными на фоне обычных вентиляторов из чёрного пластика, плюс бэкплейт смотрится чуть более дорогим и прочным, хотя на самом деле все понимают, что это исключительно декоративная штука.

Про характеристики видеокарты Radeon RX 7900 от стороннего производителя пока что информации нет — компания просто обещает качественное исполнение. Возможно, с завода тактовая частота графического ядра будет немного поднята, но в целом ожидать какого-то прорыва, конечно, не стоит. Это просто качественное решение с привлекательным дизайном от компании, которая может и не является лидером рынка, но вполне справляется с поставленными задачами. Вопрос больше в цене такой модели, ведь если за подсветку вентиляторов придётся заплатить сто долларов, то все просто купят оригинальную видеокарту и будут пользоваться ею на протяжении лет пять как минимум. Ждём официальной презентации и надеемся на лучшее.