PowerColor планирует выпустить флагманскую видеокарту Radeon RX 7900 Red Devil

Компания PowerColor тизерит новую флагманскую видеокарту RX 7900 Red Devil. На данный момент неизвестно, какая версия нас ожидает, будет ли это Radeon RX 7900 XTX или XT. Благодаря изображению можно смело судить, что модель получит большой радиатор, улучшенные вентиляторы и трехслотовый дизайн. Видеокарта выполнена в фирменном дьявольском красно-черном дизайне с красной RGB-подсветкой. Что касается других характеристик, о них мы узнаем после анонса видеокарты.

Напомним, что официальный старт продаж видеокарт AMD Radeon запланирован на 13 декабря.