PowerColor планирует выпустить новую линейку видеокарт Hellhound

Производитель видеокарт PowerColor добавляет к Red Dragon и Red Devil еще одну серию видеокарт, которая получила название Hellhound (Цербер), она позиционируется как более доступная серия. Анонс состоялся буквально на днях, вместе с новостью от AMD о выпуске видеокарт Radeon RX 6700. Закономерно предположить, что Hellhound будет выпущена в этой серии, а возможно и для других серий. Также стоит упомянуть цветовую схему логотипа, очевидно она будет использоваться в видеокартах Radeon RX 6700 и RX 6700 XT от PowerColor Hellhound. Будем ждать официального анонса видеокарт новой серии Hellhound.