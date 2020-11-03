PowerColor показала дизайн Radeon RX 6800 XT Red Devil

Powercolor в своем твиттере продемонстрировали эскиз дизайна видеокарты серии Red Devil, который отличается отличным охлаждением, повышенным заводским разгоном и агрессивным дизайном. На эскизе видно, что RX 6800 XT Red Devil будет немного больше эталонной версии карточки, будет оснащена тремя передовыми вентиляторами и массивным бекплейтом.

AMD официально выпустит серию Radeon RX 6000 18 ноября, чего нельзя сказать о AIB решениях других производителей. Графическая карта на базе Navi 21 XT будет иметь 4608 CUDA ядер, 16 ГБ GDDR6 памяти, работающую на скорости 16 Гбит/с, 128 МБ кэш-памяти Infinity и будет работать на частоте 2250 МГц.

Комментарии и отзывы PowerColor Red Devil RX 6800 XT
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