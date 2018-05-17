PowerColor покажет Radeon RX Vega 56 Nano Edition на Computex

2018-05-17, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano Edition; [70]
PowerColor отправила пресс-релиз с указанием того, что они будут демонстрировать на Computex, они продемонстрируют внешние решения Devil Box и внешних систем, а также ранее рассмотренную Radeon RX Vega 56 Nano Edition.
Ранее на мероприятии в Мюнхене, AMD они уже показали небольшую единую версию размером 17 см (Mini ITX форм-фактор). Эта версия Nano будет основана на урезанной Vega 56, если она когда-нибудь будет продаваться. Никаких технических подробностей не было объявлено, но на новой фотографии показаны два разъема питания (8 + 6pin), короткая печатная плата размером 17 см.


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