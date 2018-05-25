PowerColor продали на 80% меньше видеокарт, чем в предыдущем месяце

Еще в апреле появилось сообщение о том, что на криптовалютном рынке происходит большой сдвиг, и спрос на графические карты для майнинга будет снижаться.Посмотрим правде в глаза, и NVIDIA, и AMD очень сильно выиграли от увеличения спроса из-за майнинга, они имеют огромные и рекордные доходы от продаж GPU, но что произойдет, если спрос упадет? Ну, что сейчас и происходит, цены должны спуститься.

Неожиданное снижение спроса на видеокарты для майнинга в апреле привело к тому, что доходы PowerColor за месяц упали на 80%.