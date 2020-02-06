PowerColor совместно с EKWB выпустили Liquid Devil RX 5700 XT

PowerColor выпустила свою первую видеокарту с жидкостным охлаждением, которая, как считает производитель является самой быстрой в линейке Radeon RX 5700 XT. Видеокарта получила заводской разгон до 2070 Мгц.

Система охлаждения была разработана компанией EK Water Blocks которая является лидером в области охлаждения компьютерных комплектующих. Видеокарта имеет никелированное медное основание. 12 слойная конструкция печатной платы, обеспечивает надежность и производительность.

В комплект с видеокартой поставляется жидкость EKWB CryoFuel. PowerColor Liquid Devil Radeon RX 5700 XT уже доступен для заказа по рекомендованной цене 600 долларов.