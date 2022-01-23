PowerColor выпускает видеокарты линейки Radeon RX 6500 XT

Компания PowerColor представила видеокарты Radeon RX 6500 XT. Обе модели призваны обеспечить комфортную игру в разрешении 1080p.

PowerColor предлагает свои видеокарты PowerColor Radeon RX 6500 XT Fighter и RX 6500 XT ITX в конфигурациях с двумя и одним вентилятором для компактных игровых систем. Видеокарты не перегреваются и работают тихо благодаря технологии PowerColor Mute Fan. К тому же, новые графические карты PowerColor оснащены технологией AMD Infinity Cache, которая обеспечивает высокую пропускную способность при низком энергопотреблении и низкой задержке.

Новинки поддерживают технологии HDMI 2.1 VRR, а также AMD FreeSync для плавной игры без задержек на дисплеях, сертифицированных по технологии AMD FreeSync.

Стоимость моделей производитель не сообщил.