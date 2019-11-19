PowerColor выпускает видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil

Корпорация TUL, ведущий производитель графических карт AMD, впервые выпустила с жидкостным охлаждением RX 5700 XT, Liquid Devil. PowerColor вновь сотрудничает с лидером отрасли жидкостного охлаждения EK, чтобы настроить уникальный дизайн водоблока для своего специального RX 5700 XT для непревзойденных тепловых характеристик и производительности.

Обладая никелированной медной основой, Liquid Devil обеспечивает лучшие возможности теплопередачи меди с защитой никеля от коррозии. Чтобы максимально использовать потенциал PowerColor Liquid Devil, для использования были выбраны только лучшие графические процессоры 5700 XT, специально предназначенные для более низких температур и более высоких тактовых частот, что гарантирует, что все карты Liquid Devil способны достигать самого высокого уровня.

В дополнение к встроенным компонентам, PowerColor построил Liquid Devil с новой 12-слойной печатной платой, разработанной с 10-фазными VRM, с использованием DrMOS и высокополимерных конденсаторов, способных работать с мощностью более 300 Вт: достаточно для тех, кто хочет использовать Unleash BIOS в полной мере.

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В то время как стандартные модели RX 5700 XT с двумя опциями BIOS оснащены режимами OC и Silent, Liquid Devil поддерживает режимы Unleash и OC. Режим OC - это типичный разгон, наблюдаемый на моделях, таких как Red Devil и Red Dragon. Unleash BIOS поднимает это на ступеньку выше, работая на рекордных тактовых частотах и производительности.В продаже PowerColor Liquid Devil появится с 25 ноября по цене MSRP: 599 $