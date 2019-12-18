PowerColor выводит на рынок видеокарту Radeon RX 5700

Компания Power Color представила видеокарту Radeon RX 5700 в исполнении mini-ITX, которая может похвастаться довольно высокой производительностью и компактностью. Размеры адаптера равны 175:110:40 мм. Новинка характеризуется 100-мм вентилятором, алюминиевым радиатором с четырьмя 6-мм тепловыми трубками, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.0b, восьмиконтактным разъёмом дополнительного питания, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной, эффективной частотой 14 ГГц, частотами GPU 1465 МГц, 1625 МГц и 1725 МГц, поддержкой интерфейса PCI Express 4.0 и 2304 потоковыми процессорами.