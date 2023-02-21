Представлен 100-долларовый клон iPhone – Lava Yuva 2 Pro

Компания Lava в прошлом году заявила о себе 95-долларовым смартфоном Yuva Pro, а сегодня представила очередную бюджетную новинку. Модель Yuva 2 Pro оценена в Индии в 100 долларов. Новинку оснастили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, фиолетовой, белой и зеленой расцветками, дизайном задней панели в стиле последних смоделей iPhone, 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, боковым дактилоскопическим сенсором, 12-нм 8-ядерной платформой MediaTek Helio G37, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и предустановленной операционной системой Android 12.