Представлен 11-дюймовый планшет HP с вращающейся камерой

Представлен 11-дюймовый планшет HP с вращающейся камерой. Новый 11-дюймовый планшет HP оснащен вращающейся камерой, процессором Intel Pentium Silver N6000 и только одной конфигурацией памяти. Его можно приобрести с физической клавиатурой или без нее.

Соотношение площади экрана к корпусу планшета HP составляет 84,6 %, охват цветового пространства sRGB составляет 100 %, а дисплей поддерживает активный перьевой ввод. Intel Pentium Silver N6000 — это процессор Jasper Lake с TDP 6 Вт, четырьмя ядрами, тактовой частотой 3,3 ГГц и графической картой Intel UHD Jasper Lake 32 EU.

Планшет имеет единую конфигурацию памяти: 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он также работает на Windows 11 Home в S-режиме. Планшет оснащен портом USB-C для зарядки и подключения других устройств. Он также имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.
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