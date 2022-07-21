Представлен 12-дюймовый планшет Honor Tablet 8

Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Tablet 8, которая получила крупный 12-дюймовый дисплей. Новинка характеризуется IPS-панелью с разрешением 2000:1200 пикселей, металлическим корпусом толщиной 6,9 мм, массой 520 г, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 7250 мАч, поддержкой 22,5-Вт зарядки, интерфейсом USB-C, четырьмя громкоговорителями и предустановленной оболочкой Magic UI 6.1. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 220 долларов, с 6/128 ГБ – 265 долларов, а с 8/128 ГБ – 295 долларов. Старт продаж намечен на 29 июля.

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