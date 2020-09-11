Представлен 120-дюймовый 8К-дисплей Sharp 8M-B120C

Компания Sharp пополнила ассортимент мониторов 120-дюймовой моделью 8M-B120C с разрешением 8K, которая может похвастаться технологией подсветки с 2048 точками локального затенения. Новинка характеризуется ЖК-матрицей UV2A II с разрешением 7680:4320 пикселей и частотой обновления до 120 Гц (в разрешении 4K), яркостью 600 кд/м2, контрастностью 3500:1, откликом пикселей 6 мс (GtG), углами обзора до 176 градусов, поддержкой HDR, прямой LED-подсветкой с 2048 диодами, воспроизведением 1,07 млрд цветов, интерфейсом HDMI 2.1, четырьмя дополнительными HDMI-разъёмами, 3,5-мм разъёмом, сетевым модулем, двумя портами USB 3.0, поддержкой Dolby Audio, четырьмя динамиками по 10 Вт и два по 15 Вт, габаритами 2717:805:1979 мм и массой 206 кг.