Представлен 13-дюймовый планшет Itel VistaTab 30 Pro

Компания Itel объявила о выпуске планшета VistaTab 30 Pro, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 14, 13-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек (формат 2K), соотношением сторон 16:10, контрастностью 1500:1 и пиковой яркость 450 нит, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, 18-Вт комплектной зарядкой, стереодинамиками, адаптерами Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также модемом с поддержкой сотовых сетей 4G LTE. Планшет уже доступен для покупки на дебютном филиппинском рынке по эквивалентной цене в 260 долларов.

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