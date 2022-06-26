Представлен 65-дюймовый планшет Huawei IdeaHub Board 2

Компания Huawei пополнила ассортимент планшет необычной моделью IdeaHub Board 2, которая предназначена для использования в офисе. Речь идет о 65-дюймовом устройстве на ножках, которое отлично подойдет для работы в качестве интерактивного экрана.

Новинка характеризуется разрешением 4K, поддержкой сенсорного ввода, встроенной аудиосистемой, неназванной четырехъядерной платформой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленными операционными системами Android 9 и Windows 10, которые переключаются одной кнопкой, поддержкой фирменного магазина приложений IdeaHub с более чем сотней программ, которые адаптированы для работы с большим экраном, поддержкой мышки или веб-камеры, разъемами USB-C и USB-A, а также размерами 1485:92:893 мм. Цена устройства составляет 1535 долларов.
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