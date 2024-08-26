Представлен 85-дюймовый телевизор Huawei Vision Smart Screen 4 Pro

Компания Huawei представила телевизоры Vision Smart Screen 4 Pro, которые основаны на 75- и 85-дюймовых панелях с подсветкой Super Mini LED. Новинки характеризуются разрешением 4K, толщиной 0,7 мм, максимальной яркостью 1500 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR Vivid, восьмиядерной платформой Honghu (чип A73), шестиядерным графическим адаптером G52, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 3.0, а также 30-Вт акустической системой HUAWEI SOUND формата 2.1 с поддержкой панорамного объёмного звучания. Телевизоры уже появились в китайской продаже по цене в 1265 и 1825 долларов соответственно.