Представлен Cinebench 2024 с тестами для видеокарт

Утилита Cinebench, самый популярный бенчмарк-тест, который владельцы ПК используют для оценки производительности процессора своей системы, получила серьёзное обновление — об этом сообщила компания-разработчик Maxon. И основное нововведение свежей версии бенчмарка, получившей название Cinebench 2024, заключается в том, что в утилите появилась функция тестирования видеокарты. Этой функции у Cinebench не было с 15-й версии, вышедшей десять лет назад. Ранее бенчмарк течение определенного периода времени раз за разом рендерил изображение и измерял, насколько быстро ваше оборудование справляется с этой задачей, делая упор на производительность процессора.

Теперь Cinebench будет использовать одно и то же изображение для тестирования как процессора, так и видеокарты, что позволит наглядно сравнить возможности графического ускорителя по сравнению с процессором. Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что Cinebench 2024 расширит поддержку платформ новыми процессорами компании Apple, что означает, что бенчмарк будет работать на чипах Apple M2, поскольку R23 уже поддерживает M1. Также появился новый интерфейс рабочего стола, хотя он сильно отличается от старого. Но это всё равно отличные новости, потому что теперь разгон и стабильность системы можно будет тестировать посредством единого приложения, которое выглядит современно и понятно — это куда удобнее, чем бегать по десятку приложений и собирать различные данные в таблицах.