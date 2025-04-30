Представлен Lenovo Xiaoxin Tablet 11 2025

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Tablet 11 2025, которая получила 11-дюймовый экран с разрешением 2,5K. Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и корпусом толщиной 7,15 мм. Планшет появится в продаже на дебютном китайском рынке 20 мая, но его цена пока не раскрывается. Вероятно, ближе к началу продаж станут известны и более подробные характеристики.