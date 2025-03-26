Представлен OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000mAh

Компания OnePlus пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Slim Magnetic Power Bank 5000mAh, которая предназначена в основном для смартфонов. Новинка характеризуется ёмкостью 5000 мАч, корпусом из алюминиевого сплава с размерами 96:69:9 мм и массой 120 граммов, поддержкой беспроводной магнитной зарядки (N52M) мощностью 10 Вт для устройств на Android и 7,5 Вт для iPhone, а также поддержкой проводной зарядки через интерфейс USB-C мощностью 10 Вт. Производитель отдельно отмечает, что для зарядки его актуального флагмана OnePlus 13 понадобится магнитный чехол, поскольку в самом устройстве магниты не предусмотрены. Цена Slim Magnetic Power Bank 5000mAh составляет 70 долларов.